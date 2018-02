Partido governista do México se une a denúncias contra PRI

Andrés Manuel López Obrador, candidato por uma aliança de esquerda, busca invalidar a eleição na qual ficou em segundo lugar depois de Peña, a quem acusou de financiar sua campanha com fundos provenientes de lavagem de dinheiro.

Mas agora Gustavo Madero, presidente do Partido da Ação Nacional (PAN), que governa o país desde 2000, disse que, se o seu partido não tentar invalidar a eleição, quer que se esclareçam as denúncias.

O tribunal eleitoral deve dar a aprovação à eleição, o que implica declarar Peña como presidente eleito, no início de setembro.

Madero acrescentou que tanto o PAN como o partido que liderou a aliança de esquerda, o Partido da Revolução Democrática (PRD), também irão ao Ministério Público para denunciar o caso.

Ele sugeriu ainda que os governadores do partido vencedor, o PRI, poderiam ter desviado recursos públicos à campanha.

"Já estamos trabalhando com as equipes jurídicas de ambos os partidos para que, com os elementos de presunção que temos, possam ir a fundo", disse Madero em entrevista coletiva conjunta com o presidente do PRD, Jesús Zambrano.

Ambas as forças políticas também estão interessadas em analisar o chamado "caso Monex", um grupo financeiro mexicano que, segundo as acusações do PRD, teria sido utilizado pelo PRI para transferir recursos a cartões de débito em uma operação para comprar votos.

Quando o PAN se uniu à ofensiva contra Peña Nieto, o presidente Felipe Calderón, que está de saída, o recebeu nesta semana na residência oficial.

Depois do encontro, a presidência emitiu um comunicado dizendo que ambos concordaram com uma transição ordenada com a nova administração, que inicia em 1o de dezembro.

(Reportagem de Ioan Grillo)