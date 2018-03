Pelo menos 12 morrem asfixiados em saída de discoteca n México Pelo menos 12 pessoas morreram e 18 ficaram feridas na sexta-feira quando centenas de jovens tentaram deixar uma casa noturna lotada na capital mexicana durante batida policial, informou a polícia. Nove jovens, incluindo vários menores de idade, e três policiais ficaram asfixiados em confusão criada na saída da discoteca News Divine após o dono do local ter informado os clientes de que a polícia estava no prédio para fiscalizar a venda de bebida a menores de idade, disseram a polícia e a promotoria pública. "Mais de 1.000 pessoas saíram em debandada...em direção à saída de emergência. A saída é muito pequena...e por isso as pessoas asfixiaram", disse o chefe de polícia Joel Ortega à rede de televisão Televisa. A saída de emergência estava parcialmente bloqueada por caixas, disse Ortega. Dois outros jovens, de 15 e 18 anos, morreram no hospital, disse o Procurador-Geral da Cidade do México, Rodolfo Felix em entrevista coletiva. Fotografias publicadas na mídia mexicana mostravam três corpos estendidos na rua à entrada da casa noturna e dezenas de sapatos espalhados pela calçada. A polícia deteve mais de 30 jovens e o proprietário da discoteca. Ortega disse que a batida policial na festa que celebrava o fim do ano letivo não foi surpresa e que o proprietário tinha sido avisado da operação. A venda de álcool a pessoas menores de 18 anos é ilegal no México e casas noturnas só têm autorização para funcionar em determinados horários. Essas regras, contudo, são largamente ignoradas por proprietários de bares e discotecas.