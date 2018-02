Pelo menos seis pessoas morrem em terremoto na Colômbia

Um tremor de 5,6 graus na escala Richter sacudiu neste sábado, 24, o centro da Colômbia e pôde ser sentido em Bogotá, a capital do país, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos, com sede no Colorado. O presidente colombiano Álvaro Uribe declarou que seis pessoas morreram no tremor, que derrubou casas no centro de Bogotá. "Eles morreram presos nos escombros", explicou Uribe. O epicentro do sismo de 5,6 graus na escala Richter, que foi registrado às 14h20 no horário local, foi localizado próximo a cidade de El Calvario, no Departamento de Meta, ao sul da capital colombiana. O Instituto Geofísico da Colômbia informou que o tremor teve uma profundidade de 3,9 quilômetros, e por isso foi sentido com intensidade em Bogotá e outras cidades como Villavicencio, Medellin e Cali. O tráfico de veículos na estrada que liga a Bogotá a Villavicencio foi bloqueado pelos escombros que tomaram a pista após o tremor, informou o comandante da polícia de Carreteras, general Luis Alberto Moore. O Escritório de Atenção a Desastres da Presidência afirmou que pelo menos 10 casas e uma igreja ficaram destruídas no povoado de Quetame. O prefeito de Bogotá, Samuel Moreno, disse que o tremor provocou danos maiores em fachadas de edifícios do centro da cidade e um colapso nas comunicações.