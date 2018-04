Pelo menos três pessoas morrem em acidente de helicóptero

Pelo menos três pessoas morreram no domingo, 10, à tarde no oeste da Cidade do México na queda de um helicóptero, informaram fontes oficiais.

O secretário de Defesa Civil do Distrito Federal, Elías Miguel Moreno Brizuela, declarou que por enquanto há três vítimas confirmadas, mas, que ainda, pode haver mais uma pessoa morta no acidente.

De acordo com o procurador local, Antonio Grandos, os mortos são membros da família Saba, que tem negócios nas área de telecominucações e na indústria farmacêutica. Ainda com informações da Milenio, cinco pessoas estavam no helicóptero particular.

No momento do acidente, o tempo estava frio e com neblina na cidade mexicana.

Já os oficiais do resgate disseram à Reuters que ao menos quatro pessoas na aeronave. Ainda não há informações sobre quais membros da família Saba estavam no helicóptero. O executivo mais importante do clã é o magnata mexicano Moises Saba Masri.