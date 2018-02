Peña quer implantar reformas antes de tomar posse no México

O político, cuja vitória leva o Partido Revolucionário Institucional (PRI) de volta à Presidência do México após 12 anos na oposição, disse que vai realizar reformas trabalhista, na área de energia e fiscal para modernizar o país.

Peña, advogado de 45 anos, disse que começará no domingo a reunir-se com o presidente Felipe Calderón para coordenar a transição e trabalhar pelas reformas para o início do próximo período legislativo, em setembro, com um novo Congresso eleito também nas eleições de domingo.

O ex-governador do Estado do México adiantou que seu coordenador de campanha, Luis Videgaray, fará parte de sua equipe de governo.

(Reportagem de Anahí Rama)