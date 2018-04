Pentágono amplia envio de equipamento para ajuda ao Haiti

Os Estados Unidos ampliaram o envio de equipamento militar para acelerar a distribuição de ajuda humanitária às vítimas do terremoto do último dia 12 no Haiti. O secretário de Defesa, Robert Gates, assinou nesta quarta-feira, 20, um decreto para mandar mais navios de guerra a Porto Príncipe. Um deles pode ajudar a desobstruir o porto local, destruído pelo tremor.

O navio hospital "Comfort" da Marinha de Guerra dos EUA, com cerca de 600 médicos e enfermeiros, considerado peça fundamental no socorro humanitário ao Haiti, deve chegar hoje à costa do país.

De acordo com Gates, que está na Índia para uma visita oficial, o reforço de navios deve chegar ao Haiti em uma semana.

O chefe do Pentágono reconheceu que a velocidade da ajuda ainda não é a esperada. "A ajuda tem chegado, mas ainda é um desafio distribuí-la.", disse Gates. "Ainda há 2 milhões de pessoas sem acesso adequado a água e comida e remédios. Não podemos dizer que a ajuda é satisfatória".

Na quarta-feira, cerca de 20 helicópteros Black Hawk aterrissaram no gramado do palácio presidencial em Porto Príncipe, desembarcando soldados americanos, equipamento e caixas com garrafas de água e alimentos.

A tomada do palácio reavivou lembranças da ocupação americana do Haiti (1915-34) e ao mesmo tempo esperanças de maior distribuição de alimentos e imposição da ordem na capital, assolada por saques. Ao menos 11 mil militares estão no país para distribuir ajuda humanitária e fazer a segurança dos suprimentos.

Também ontem, O Conselho de Segurança da ONU de enviar reforços de 3,5 mil militares e policiais à Missão de Paz para Estabilização do Haiti (Minustah), chefiada pelo Brasil, e responsável pela segurança do país.

O reforço é destinado a conter os saques, que muitas vezes atrasam a distribuição da ajuda enviada, além de causar tumultos e violência na capital. O terremoto matou mais da metade dos 4,5 mil policiais haitianos, que foram reduzidos a 2 mil.

