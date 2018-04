PERFIL-Fidel Castro sai de cena e formaliza transição em Cuba Fidel Castro, a última lenda viva da esquerda revolucionária, pendurou para sempre o uniforme e se afasta do poder após quase meio século desafiando os Estados Unidos a partir da pequena ilha de Cuba. O líder cubano, de 81 anos, não aparece em público desde 31 de julho de 2006, quando se submeteu a uma cirurgia para conter uma hemorragia intestinal e se viu obrigado a delegar o poder a seu irmão mais novo, Raúl, seu ministro da Defesa e sucessor designado. Sua última jogada contra os EUA, que durante décadas teve centenas de planos para derrubá-lo, foi amarrar a sucessão em vida. Raúl, um general de 76 anos, poderá ser confirmado pelo Parlamento, no domingo, como novo chefe de Estado. Durante o último ano de convalescença, ele abriu um novo espaço para si na política como editorialista do jornal oficial Granma, de cujas páginas anunciou nesta terça-feira sua vontade de não buscar um novo mandato presidencial. O jovem advogado que, aos 32 anos, desceu da Serra Maestra com seus barbudos rebeldes para derrubar o ditador Fulgencio Batista, no primeiro dia de 1959, foi durante mais de quatro décadas um zeloso guardião do comunismo em Cuba. A figura quase mítica do corpulento Fidel, habitualmente metido em sua farda verde-oliva e disposto a falar incansavelmente durante horas, ficará marcada por seu enfrentamento com os EUA, seu inimigo a apenas 150 quilômetros de distância. Sua influência internacional voltou a crescer nos últimos anos, quando o velho guerrilheiro deixou de receitar a revolução armada para curar os males do Terceiro Mundo e criou uma série de enormes programas gratuitos de saúde que beneficiaram milhões de pobres. O regime comunista cubano sobreviveu ao colapso da União Soviética, em 1991, e superou uma de suas piores crises econômicas graças à aliança estratégica com o presidente venezuelano, Hugo Chávez, que comanda o quinto maior exportador mundial de petróleo. "Cometi erros, mas nenhum estratégico, simplesmente tático... Não tenho nenhum átomo de arrependimento do que fizemos em nosso país", afirmou Fidel depois da doença. POLÊMICO LEGADO O legado político de Fidel, aclamado por seus simpatizantes como herói e tachado de tirano por seus críticos, será objeto de debates durante anos. Mas poucos duvidam da astúcia que lhe permitiu manter-se no poder por mais de 49 anos, resistir às pressões de 10 presidentes norte-americanos, mais de quatro décadas de embargo econômico e 637 planos de assassinato. Os "fidelistas" afirmam que a Revolução Cubana, iniciada por um punhado de rebeldes precariamente armados, resgatou a ilha do domínio dos EUA e a transformou em um local com os melhores serviços de educação e saúde pública do Terceiro Mundo. Já os detratores, sobretudo na comunidade de exilados cubano-americanos na Flórida, dizem que desde o início ele se comportou como um ditador egocêntrico e intolerante. Como seu camarada argentino Ernesto Che Guevara (1928-67), Fidel se tornou um mito inspirador para a esquerda das décadas de 1960 e 70. Poucos dias depois de derrotar Batista, Fidel declarou ao canal CBS, dos EUA, que não pensava em se barbear, já que a barba que deixou crescer na Serra Maestra significava muito para os cubanos. "Quando tivermos cumprido nossa promessa de um bom governo, cortarei a barba", disse ele ao jornalista Edward R. Murrow. REVOLUCIONÁRIO DE BOA FAMÍLIA Fidel nasceu em 13 de agosto de 1926 em Birán, povoado no leste de Cuba, filho de um espanhol da região da Galícia que se tornou um próspero proprietário de terras. Suas propriedades foram as primeiras a serem expropriadas pelo governo de Fidel, pouco depois do triunfo da revolução. Embora poucas vezes falasse da sua infância, Fidel dizia ter adquirido desde cedo o sentido de justiça social, ao ver a pobreza dos seus vizinhos e a influência das grandes empresas norte-americanas. Fidel estudou em uma escola jesuíta e depois na Faculdade de Direito da Universidade de Havana, onde logo se envolveu na política estudantil, às vezes violenta. Sua memória fotográfica lhe ajudava a ser aprovado nos exames. Em 26 de julho de 1953, liderou um ataque quase suicida ao quartel Moncada, em Santiago de Cuba, que terminou com a morte ou prisão da maioria dos participantes. Foi detido com seu irmão Raúl e advogou em causa própria, apresentando um memorável discurso intitulado "A história me absolverá". Libertado em 1955 graças a uma anistia política concedida por Batista, Fidel viajou para o México, onde conheceu Che e organizou um grupo de exilados cubanos para invadir a ilha. Isso aconteceu em 1956, quando os rebeldes desembarcaram em um manguezal do oeste de Cuba, onde soldados de Batista os receberam a bala. Os sobreviventes, entre os quais Fidel, Raúl e Che, conseguiram se refugiar na Serra Maestra. Em 1958, os rebeldes se espalharam por toda a ilha, obrigando à fuga de Batista de Havana em 1o de janeiro de 1959. Formou-se então um governo provisório, no qual Fidel se tornou chefe das Forças Armadas e depois primeiro-ministro. Os anos seguintes foram muito agitados na ilha, com a frustrada invasão de exilados cubanos na baía dos Porcos, em 1961, e a "crise dos mísseis", em 1962, quando Fidel permitiu a instalação de ogivas nucleares soviéticas na ilha, finalmente retiradas graças a um acordo entre Washington e Moscou. Após o colapso do bloco socialista, no começo da década de 1990, e a conversão da "madrinha" Rússia ao capitalismo, Fidel reafirmou sua rejeição a abandonar o sistema socialista introduzido em Cuba. Quando os cubanos perderam peso dramaticamente devido à crise e ao embargo, Fidel viu-se obrigado a abrir a economia ao turismo e a investimentos estrangeiros. Sua legitimidade internacional se viu reforçada com a visita do papa João Paulo 2o a Cuba, em janeiro de 1998. Após 49 anos no poder, Fidel foi o governante mais longevo da história moderna. GUERREIRO INDESTRUTÍVEL Apesar da aura de guerreiro indestrutível, os anos foram pesando sobre ele. Em 2001, desmaiou em público depois de duas horas falando sob o sol. Esse breve colapso provocou comoção entre os cubanos, que nunca antes haviam-no visto interromper um discurso. Em outubro de 2004, tropeçou durante um evento na cidade de Santa Clara, fraturando o joelho esquerdo e o braço direito. Assim, sua mortalidade deixou de ser um tema tabu e Raúl, eterno número dois, emergiu como sucessor. Fidel sempre manteve sua vida privada praticamente secreta. Sabe-se que casou em 1948 com Mirtha Díaz Balart, irmã de um funcionário de Batista, com quem teve seu filho Fidelito. O casamento acabou em 1955, e desde então Fidel, com fama de sedutor, teve outros casos, como com Naty Revuelta, uma dama da alta sociedade pré-revolucionária. A filha de ambos, Alina Fernández, partiu de Cuba na década de 1990 e se tornou uma conhecida crítica do seu pai. Fidel depois passou a viver com uma ex-professora, Dalia Soto del Valle, com quem teve cinco filhos homens, todos com nomes começados pela letra A.