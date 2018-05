Peru acusa Fujimori de espionar chilenos O ex-presidente peruano Alberto Fujimori teria ordenado espionagens contra políticos e militares chilenos, segundo informação revelada numa audiência na terça-feira na Corte Suprema do Chile, que deve decidir se extradita Fujimori por acusações de corrupção e violação de direitos humanos em seu país. A acusação, parte das provas apresentadas pelo Estado peruano, foi atribuída a declarações do ex-braço-direito de Fujimori, Vladimiro Montesinos, dentro do processo sobre delitos de "interceptação telefônica" do ex-presidente, que está sob prisão domiciliar nos arredores de Santiago. O dado foi incluído nos relatos da primeira sessão de alegações públicas, que durou quase quatro horas, na fase decisiva em que a Segunda Sala da Corte Suprema deve ratificar ou não uma sentença do juiz que rejeitou extraditar Fujimori, que presidiu o Chile de 1990 a 2000. Segundo o Estado peruano, o governo de Fujimori ordenou que o então adido militar no Chile, Luis Rodríguez Silva, e outros militares realizassem "atividades de interceptação telefônica sobre as Forças Armadas do Chile e políticos", segundo a relatora do processo. A defesa de Fujimori não se manifestou sobre a suposta espionagem contra o Chile. (Por Antonio de la Jara, colaborou Erik López)