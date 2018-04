Peru autoriza Exército a intervir em áreas de conflito social

O governo peruano autorizou as forças armadas a intervir em três regiões do Peru atualmente conturbadas por protestos sociais e bloqueios de estradas, segundo um decreto divulgado nesta terça-feira, 23, pela gazeta oficial.

Segundo a agência AFP, o decreto também prevê que a ação do Exército constitui uma tarefa de apoio à missão da polícia e "não releva a ativa participação policial".

O objetivo do decreto é garantir o funcionamento normal de serviços essenciais como fornecimento de água e luz, aeroportos, vias de acesso e pontes ao "interromper as vias de comunicação e paralizações que estão impedindo o desenvolvimento dessas atividades."

A medida, que terá duração de dez dias, refere-se aos estados de Junín (nos Andes centrais) e de Apurímac e Cusco (sudeste).

Na província de La Oroya, em Junin, a 200 quilômetros a leste de Lima, cerca de 3.500 trabalhadores da mineradora americana Doe Run iniciaram uma greve na segunda-feira em protesto à suspensão das operações da empresa.

Os trabalhadores construíram uma barricada com troncos e pedras na estrada central, que une a capital com a região do centro dos Andes e a selva central do País.

Há três dias as cidades de Andahuaylas, em Apurímac, e Sicuani, em Cusco (a 950 e 1.100 quilômetros a sudeste de Lima, respectivamente), se encontram paralizadas, com estradas bloqueadas, exigindo a atenção do governo às suas demandas regionais.

Em uma tentativa de apaziguar os ânimos dos manifestantes, o primeiro-ministro Yehude Simon viajou nesta terça-feira a estas cidades para dialogar com os líderes dos protestos. Na terça, visita Andahuaylas, e na quarta vai a Sicuani.