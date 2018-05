Peru desiste de fazer pisco 'comemorativo' a terremoto O governo do Peru reagiu às críticas negativas e retirou o nome de uma garrafa de pisco que faria referência à magnitude de um forte terremoto que atingiu o país na semana passada. O ministro da Produção, Rafael Rey, anunciou na quinta-feira que as maiores vinícolas do país lançariam uma edição limitada do "Pisco 7,9 -- de Agradecimento", que seria presenteada pelo governo aos que ajudaram as vítimas do tremor. "Quero anunciar que, embora a iniciativa vá continuar, o nome vai ser mudado, porque se mostrou inoportuno e há diferentes pontos de vista", disse Rey na sexta-feira a jornalistas. A primeira medição do Serviço Geológico dos EUA indicou uma magnitude de 7,9 para o terremoto da semana passada, posteriormente corrigida para 8,0. O tremor matou mais de 500 pessoas e destruiu cerca de 32 mil casas. "Fiz com a melhor intenção e humanamente tenho de dizer que dói que haja interpretações que, não quero qualificá-las, mas que não correspondem à verdade", disse Rey, que não revelou o novo nome da bebida. Pisco, a cidade mais afetada pelo terremoto, dá nome ao pisco, um licor à base de uvas que é a bebida nacional do Peru -- embora o Chile também reivindique sua invenção. (Por María Luisa Palomino)