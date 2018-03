Peru e Bolívia normalizam relações diplomáticas Peru e Bolívia normalizaram suas relações bilaterais, afetadas anteriormente por declarações do presidente Evo Morales consideradas por Lima uma ingerência em assuntos internos, disse na quarta-feira o embaixador peruano em La Paz, que retomou sua função depois de ser convocado para consultas. "Já estou aqui em La Paz há dois dias. As relações se normalizaram", disse à Reuters o embaixador do Peru em La Paz, Fernando Rojas. "Na segunda-feira resumi minhas funções oficialmente." "Vamos trabalhar para que as relações mantenham essa normalidade e adquiram sempre a qualidade que têm as relações entre Peru e Bolívia, que são muito construtivas e positivas", disse Rojas. As relações entre os países foram prejudicadas depois de comentários de Morales sobre a suposta existência de uma base militar dos Estados Unidos no território peruano, o que foi desmentido por Lima e pelo governo de Washington. Suas palavras levaram a Chancelaria do Peru a anunciar a convocação de seu embaixador na Bolívia para consulta, e o presidente peruano, Alan Garcia, a mandar Morales se calar. (Por María Luisa Palomino)