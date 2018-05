Peru inicia reconstrução de zona afetada por tremor O Peru anunciou na segunda-feira o início da reconstrução das localidades mais afetadas pelo terremoto que abalou o país há cinco dias, enquanto tenta organizar melhor a distribuição de ajuda às milhares de vítimas. O governo disse que pelo menos 300 mil toneladas de entulho serão retiradas nos próximos dias só de Pisco, onde 80 por cento das casas, a maioria de barro, desabaram depois do terremoto de quarta-feira. O presidente Alan García informou que proporá a seus ministros a criação imediata de um órgão autônomo encarregado da reconstrução e da distribuição da ajuda humanitária que chegou de diversas partes do mundo, mas que muitas vítimas afirmam ainda não ter recebido. "Talvez esperem muito mais ajuda, mas o Estado faz o possível. Adquirimos 23 milhões de sóis (cerca de 7,3 milhões de dólares) em alimentos em Lima, que garantem aproximadamente 20 dias de alimentação para todos os que se registraram como vítimas", disse García a jornalistas. Dezenas de máquinas pesadas chegaram na segunda-feira a Pisco, 250 quilômetros ao sul de Lima, para acelerar os trabalhos de remoção dos escombros. Algumas foram trazidas de barco, devido ao mau estado das estradas por causa do terremoto. Segundo García, são 46 caminhões basculantes e 18 escavadeiras, estatais ou particulares, além de elevadores e caminhões-pipa. "Em 15 dias as ruas estarão limpas, e os terrenos das casas que caíram, planos", disse García, anunciando também um cadastro das vítimas para a distribuição de bônus que serão usados na reconstrução das casas. Em Pisco, Chincha e Ica, as cidades mais afetadas pelo terremoto, ainda não foram restabelecidos totalmente os serviços básicos, e à noite é comum ver enormes fogueiras feitas pelos moradores para se proteger do frio e da escuridão. Embora as autoridades descartem epidemias, elas mantêm a distribuição, por precaução, de máscaras aos moradores. Doentes e feridos graves estão sendo transferidos para hospitais de Lima. O terremoto, de magnitude 8, deixou mais de 500 mortos, mil feridos e 35 mil casas destruídas, segundo dados oficiais. As equipes de resgate continuam achando corpos, e a esperança de encontrar sobreviventes é cada vez menor. (Por Mónica Vargas)