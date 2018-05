Peru lança Pisco '7,9' em agradecimento à ajuda pós-terremoto

As maiores vitivinícolas do Peru, que sofreram sérios danos em suas instalações por um terremoto na semana passada, lançaram uma garrafa de pisco especial, com o nome inspirado na magnitude do tremor, informou nesta quinta-feira, 23, o ministro da Produção. O "Pisco 7,9. De agradecimento" será lançado em edição limitada de 500 ou 1.000 garrafas numeradas que não serão comercializadas, e sim presenteadas pelo governo a representantes de países e instituições que ajudaram a região de Ica, cerca de 300 quilômetros ao sul de Lima. "A milenária cidade de Pisco em manifestação de eterna gratidão por sua solidariedade e ajuda após o terremoto de 15 de agosto de 2007. Com afeto. O povo de Pisco, o povo do Peru", diz a etiqueta da garrafa. A cidade de Pisco, que foi a mais afetada pelo terremoto, dá nome ao licor feito à base de uva que é considerado a bebida nacional do Peru, embora sua procedência também seja reivindicada pelo Chile. O terremoto no Peru, cuja primeira medição segundo o serviço geológico dos Estados Unidos foi de magnitude 7,9 mas logo corrigido para 8,0, causou a morte de mais de 500 pessoas e a destruição de mais de 32.000 moradias, de acordo com dados oficiais.