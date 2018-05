Peru prende 20 suspeitos de ligação com Sendero Luminoso A polícia peruana prendeu pelo menos 20 suspeitos de serem guerrilheiros do Sendero Luminoso, acusados de tráfico de cocaína, em uma série de operações na selva, disse o governo na terça-feira. Mais de 200 agentes das forças especiais participaram da ofensiva na segunda-feira, que tinha como objetivo capturar 48 pessoas ligadas ao chefe de uma facção do Sendero Luminoso, conhecido como Artêmio. Alguns conseguiram fugir, mas o presidente peruano Alan García considerou a operação um duro golpe contra o grupo maoísta. "Comunistas arcaicos, anti-sociais e dispostos a acabar com os avanços econômicos e sociais do Peru foram novamente derrotados", disse o presidente na terça-feira. Resquícios do Sendero Luminoso, organização que liderou uma revolta sangrenta que matou milhares de civis até sua derrocada, no início dos anos 1990, começaram a se envolver nos últimos anos no narcotráfico. Segundo as autoridades, o Sendero Luminoso tem alguns grupos atuantes, mas pequenos, divididos entre as duas principais áreas de cultivo de coca do Peru, uma no vale do Huallaga, no norte do país, e outra no centro-sul. Colômbia, Peru e Bolívia cultivam a coca em grandes áreas, já que se trata de uma erva tradicional nos Andes. Mas a folha também é refinada para produzir a cocaína. O Sendero Luminoso praticamente desapareceu depois de seu líder, Abimael Guzmán, um ex-professor universitário de filosofia, ter sido preso em 1992. (Reportagem de Terry Wade)