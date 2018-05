Peru procura mais vítimas de terremoto em hotel de Pisco Equipes de resgate buscavam nesta terça-feira, entre os escombros de um hotel em Pisco, mais vítimas do forte terremoto que atingiu o Peru na semana passada e deixou mais de 500 mortos. Na praça principal de Pisco, local mais atingido pelo tremor, um caminhão frigorífico permanecia estacionado para receber mais cadáveres, enquanto bombeiros demoliam a cúpula da igreja San Clemente, onde morreram mais de 140 pessoas que participavam de uma missa. Segundo moradores de Pisco, várias pessoas estavam no hotel Embassy, localizado perto da praça principal da cidade, durante o terremoto. Um dos quatro andares do prédio foi totalmente destruído. Dados oficiais mais recentes do Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) mostram que o terremoto da quarta-feira passada provocou a morte de 503 pessoas, mas na praça de Pisco ainda há uma lista com nomes de pessoas desaparecidas. O forte tremor também causou a destruição de 35.000 casas em cinco regiões do país, incluindo a capital peruana. Autoridades determinaram que o lixo e escombros retirados de Pisco fossem colocado na estrada da cidade para evitar epidemias, mas tal decisão levou dezenas de pessoas ao local para tentar resgatar algo útil no meio dos escombros. Dezenas de moradores de Pisco abandonaram nesta terça-feira a cidade, como milhares de outras pessoas já tinham feito isso nos últimos dias. (Por Mariana Bazo e Enrique Castro-Mendívil)