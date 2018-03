Peru reage a palavras de Morales em reclamação a embaixador O chanceler peruano, José Antônio Garcia Belaunde, disse nesta quinta-feira que expressou ao embaixador da Bolívia em Lima seu repúdio às declarações do presidente Evo Morales, que criticou a política comercial do Peru. García Belaunde afirmou que Morales acusou o Peru de querer destruir a Comunidade Andina (CAN), porque o país deseja modificar normas para implementar acordos comerciais bilaterais. Além disso o chanceler afirmou que Morales teria usado expressões de "mal gosto" para se referir ao presidente peruano, Alan Garcia. A CAN, que é o bloco mais antigo da região, é integrada por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. "Nós chamamos o embaixador da Bolívia ontem para expressar nossa rejeição a estas declarações", disse Garcia Belaunde a jornalistas. Morales declarou na quarta-feira à imprensa boliviana que via Garcia como "muito gordo e pouco anti-imperialista", em alusão à política de abertura econômica que o presidente peruano conduz desde que assumiu o poder pela segunda vez em julho de 2006, depois de um primeiro governo de esquerda entre 1985 e 1990. O presidente boliviano também expressou preocupação pelo anúncio do Peru de que seu tratado de livre comércio (TLC) com os Estados Unidos, já ratificado pelos governos de ambos países, entraria em vigência em janeiro de 2009. "Ele disse que o TLC vai obrigar a privatizar os serviços públicos e particularmente a água e isso não é certo, é uma mentira que alguém lhe disse", acrescentou García Belaunde. O chanceler peruano criticou a posição boliviana de modificar segundo seus interesses normas referentes a serviços, mas recusando pedidos do Peru para mudanças em regras sobre propriedade intelectual. Morales disse que a aposta peruana pelo TLC contradiz decisões internas da CAN que condicionam qualquer acordo comercial de um de seus sócios ao cumprimento de normas comuns. "Não podemos ter duas medidas. Para os serviços, a Bolívia tem razão, para a propriedade intelectual a Bolívia tem razão, e o Peru nunca tem razão. Não, as coisas não são assim", disse o chanceler na rádio local CPN. (Por Jean Luis Arce)