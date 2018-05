Peruanos retiram mais corpos dos escombros após terremoto Sobreviventes do devastador terremoto que atingiu o Peru lutavam por escassos suprimentos de comida e água neste sábado, enquanto as equipes de resgate continuavam a retirar corpos dos escombros três dias após o tremor ter matado mais de 500 pessoas. Uma série de tremores após o terremoto assustou os residentes das áreas costeiras mais atingidas ao sul da capital Lima, onde pessoas desesperadas pilhavam os veículos que carregam suprimentos de emergência e lojas atrás de comida e roupas. "O caminhões de emergência passam e a agonia de vê-los sem nos dar nada nos força a pará-los e para pegar o que precisamos", disse Reyna Macedo, de 60 anos e mãe de sete filhos, que perdeu sua casa na sexta-feira após o tremor de magnitude 8,0. As vítimas do terremotos reclamam que as provisões de água e comida estão demorando a chegar, e acusam as lojas locais de elevar os preços para explorar a escassez. A polícia e o Exército patrulham as áreas mais afetadas pelo terremoto --as cidade de Pisco, Ica e Chincha-- e o presidente Alan García avisou que os saqueadores serão punidos. Outros policiais e soldados foram mandados para as cidades neste sábado. Mas de 33 mil famílias perderam suas casas no terremoto e cerca de mil pessoas ficaram feridas. Muitas das vítimas morreram após suas frágeis casas feitas de tijolos de barro desmoronarem. O terremoto de quarta-feira foi um dos piores desastres naturais a atingir o país sul-americano no último século, destruindo estradas importantes e derrubando postes de eletricidade. Em 1970, um terremoto matou um número estimado de 50 mil pessoas em avalanches de gelo e lama que soterraram a cidade de Yungay.