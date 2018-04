Pesquisa indica empate para referendo na Venezuela

Os esforços do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para ver aprovada uma polêmica reforma constitucional dividem os venezuelanos, mostrou uma pesquisa cujos resultados apontaram para um empate técnico entre o "sim" e o "não" no plebiscito que marcado para o próximo domingo. Na última enquete do instituto Hinterlaces, dos eleitores decididos a participar daquele pleito, cerca de 46% votariam contra a reforma da Carta Magna e 45% dariam apoio à medida. Cerca de 9% afirmaram estar indecisos ou preferiram não opinar. A reforma inclui projetos com altos índices de apoio, como a redução da jornada de trabalho e a concessão de seguridade social para os trabalhadores informais. Mas há projetos impopulares, como a reeleição indefinida para presidente, alterações nos artigos sobre a propriedade privada e a ampliação dos poderes presidenciais. Pesquisas anteriores mostraram que Chávez, acostumado a vencer nas urnas com folga, enfrentará pela primeira vez um pleito disputado. A Hinterlaces, uma empresa normalmente vinculada à oposição, realizou a pesquisa entre os dias 20 e 24 de novembro, entrevistando 1.333 pessoas por telefone. A enquete possui margem de erro de 4,03 pontos percentuais. Os adversários do governo afirmam que a reforma constitucional aumenta em demasia as atribuições do presidente, que, caso a Carta Magna seja alterada, controlará as reservas internacionais e poderia censurar os meios de comunicação após declarado um estado de exceção. A oposição diz que Chávez quer ficar no poder para sempre. O presidente, por outro lado, diz que sua intenção é transferir mais recursos para a população e que a "revolução socialista" defendida por seu governo depende da vitória do "sim" no domingo. Em relação ao total do eleitorado, diminuiu a parcela de indecisos, de 24 para 11%. Mas não variou o quadro geral segundo o qual 51% dos consultados rechaçam a proposta de Chávez, contra 38% que votariam a favor dela.