Pesquisa mostra paridade entre Kirchner e Narváez em Buenos Aires A votação na Argentina para renovar metade da Câmara (127) e um terço do Senado (24) terminou às 18 horas e os canais de Televisão do país começam a divulgar resultados das pesquisas de opinião. Segundo as tendências apuradas por TN (Todo Notícias), "há paridade na Província de Buenos Aires entre os candidatos a deputado Néstor Kirchner (Frente para a Vitória, do governo), e Francisco de Narváez (Unión-Pro, de oposição), com uma leve vantagem para Kirchner".