Pesquisa prevê vitória apertada da oposição em eleição no Chile O candidato do governo à Presidência, Eduardo Frei, recebeu nesta quarta-feira um importante apoio para o disputado segundo turno no Chile no domingo, embora uma pesquisa tenha antecipado que ele deve ser derrotado por estreita margem pelo multimilionário de direita Sebastián Piñera.