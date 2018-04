Poço para resgatar mineiros presos no Chile deve ser concluído sábado

Uma equipe de resgate poderá concluir no sábado ou, com "um pouco de sorte", ainda antes, a perfuração de um poço no diâmetro definitivo que permitiria a remoção dos 33 mineiros soterrados há mais de dois meses no Chile, informou nesta quinta-feira, 7, o governo do país.

O ministro da Mineração, Laurence Golborne, explicou a jornalistas, nos arredores da mina danificada, que os serviços de perfuração realizados por três máquinas de sondagem estão avançando, embora os trabalhos do chamado "Plano B", que está mais adiantado, se encontrem a menos de cem metros de seu objetivo final.

"O Plano B retomou a perfuração esta manhã nos 530 metros de profundidade (...); esperamos que chegue aos 630 metros ou um pouco menos, que é o seu objetivo, no fim de semana, presumivelmente no sábado", disse Golborne.

"Eu acredito que esta noite seria muito difícil que efetivamente rompamos (cheguem ao ponto fixado), mas com um pouco de sorte se poderá antecipar do sábado para sexta-feira, mas já veremos o que ocorre", acrescentou.

Assim que o objetivo for alcançado, o ministro garantiu que o resgate propriamente levará mais alguns dias, pois terá de ser avaliado se é necessário reforçar o duto por onde os mineiros serão içados à superfície.

Os mineiros ficaram presos depois de um deslizamento que bloqueou os acessos às jazidas de minério. O Chile é o maior produtor mundial de cobre.

