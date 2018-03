Polícia atribui às Farc explosões de quinta-feira em Bogotá

O diretor da Polícia de Bogotá, general Rodolfo Palomino, atribuiu nesta sexta-feira, 24, às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) a ativação de seis explosivos na capital colombiana, que deixaram 16 feridos. "Há por trás disto uma só autoria que nos leva a pensar que teriam sido as Farc (que causaram as explosões)", disse o militar a jornalistas. Veja também: Série de explosões em Bogotá deixa vários feridos Por dentro das Farc Além disso, ele descartou que os organizadores de uma greve realizada na quinta-feira pelos funcionários públicos no país tenham tido a ver com essas ações terroristas. Palomino disse que as autoridades chegaram à conclusão de que as Farc haviam sido as autoras das explosões "de baixa intensidade" em setores do norte e do oeste de Bogotá, após análises de inteligência e "do padrão similar" comum da guerrilha em outras ações terroristas. O militar se referiu a recentes capturas de supostos membros da frente 53 das Farc em Bogotá e à apreensão de explosivos e morteiros com os quais, segundo ele, foi possível "impedir" uma série de atentados. O general Palomino explicou que, na própria quinta-feira, destacou-se que, enquanto as passeatas "iam por um setor", os atos terroristas foram cometidos em outras zonas da cidade. Ele também lembrou que as autoridades ofereceram uma recompensa de 50 milhões de pesos (US$ 21.177) por informação que leve à captura dos autores dos atentados.