Polícia boliviana buscará líder peruano acusado de violência

A polícia boliviana ordenou nesta segunda-feira, 8, que os postos de controle das fronteiras do país sejam rastreados para checar se o líder indígena peruano Alberto Pizango entrou na Bolívia. Pizango é acusado da morte de dezenas de policiais em protestos no Peru na semana passada e sua busca ameaça piorar as relações entre os dois países.

Na região amazônica do Peru estourou na sexta-feira, 5, um violento protesto de camponeses indígenas mobilizados contra uma política de inversões do governo. As manifestações deixaram pelo menos 23 policiais e 30 nativos mortos, além de 150 feridos e dezenas de detidos.

"Vamos mandar um memorando a todos os postos das fronteiras, principalmente o de Casani-Copacabana, pedindo que todo o efetivo que se encontre em segurança levante dados e investigue para saber se Pizango entrou no País", disse o comandante geral da polícia boliviana, Victor Hugo Escobar.

Autoridades peruanas suspeitam que Pizango, líder da rebelião, teria fugido à Bolívia em busca de asilo político, versão que foi negada pelo ministro de Defesa Legal da Bolívia, Hector Arce.

O Peru acusou a Bolívia de negligência em seus assuntos internos por conta da declaração da ministra da Justiça boliviana, Celima Torrico, que condenou o "massacre" e responsabilizou o presidente peruano, Alan Garcia, pelos fatos.

No mês passado, o Peru outorgou asilo e refúgio a três ex-ministros do governo de Gonzalo Sanchez de Lozada, todos processados por genocídio e delitos econômicos. A medida recebeu a crítica mais enérgica do presidente Evo Morales e deixou ainda mais tensas as relações entre Peru e Bolívia em relação às questões de extradição.

Em 2007, Lima solicitou a La Paz a extradição de Walter Chavez, acusado de terrorismo no Peru e de ser arrecadador do Movimento Revolucionário Tupac Amaru (MRTA). Nessa ocasião, a Corte Suprema boliviana negou a extradição em apoio a Chavez, então assessor presidencial, alegando que ele gozava da condição de refugiado na Bolívia.