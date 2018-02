Polícia colombiana acha mala com US$ 1 milhão em aeroporto

A Polícia de Bogotá, capital da Colômbia, encontrou uma mala com mais de US$ 1,18 milhão abandonada em um banheiro do aeroporto Eldorado. Segundo a Polícia Metropolitana de Bogotá, o dinheiro, que foi encontrado ontem, estava em uma mala que uma pessoa ainda não identificada deixou no banheiro. A mala continha US$ 1.184.900 em notas de US$ 100. Nenhuma pessoa foi detida como responsável pelo transporte do dinheiro. Ainda não se sabe se a mala havia entrado na Colômbia vinda do exterior ou se ainda seria enviada para fora do país.