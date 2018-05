Polícia colombiana mata líder de poderosa gangue do narcotráfico

Os policiais mataram Juan de Dios Usuga, chefe da gangue Urabeños, na localidade de Acandí, departamento de Choco, noroeste do país, perto da fronteira com o Panamá. Vários membros da organização foram capturados, de acordo com as autoridades.

O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, comemorou o resultado da operação policial em mensagem no Twitter. "Bom começo de ano", afirmou Santos.

O governo dos Estados Unidos oferecia uma recompensa de 2,5 milhões por Usuga, procurado no país por tráfico de drogas.

A gangue Urabeños é uma das principais da Colômbia, ao lado de Los Rastrojos, Los Paisas e Las Aguilas Negras.

Esses grupos criminosos são formados por paramilitares de extrema direita que depuseram as armas em negociações de paz com o governo e estão diretamente vinculados com a produção e tráfico de cocaína, de acordo com autoridades do setor da segurança.

(Por Jack Kimball e Luis Jaime Acosta)