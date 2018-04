Polícia da Colômbia prende importante guerrilheiro das Farc Um lendário integrante da maior força guerrilheira da Colômbia, acusado de ter vigiado na selva três norte-americanos sequestrados e por quem o governo oferecia uma recompensa de 900.000 dólares, foi capturado na terça-feira pela polícia, informou um alto oficial. A prisão de Hely Mejía Mendoza, o "Martín Sombra", integrante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), ocorreu próximo ao povoado de Saboyá -- no Departamento de Boyacá, 130 km a noroeste de Bogotá --, disse o diretor da Polícia Nacional, general Oscar Naranjo. "Martín Sombra é um dos 31 homens mais importantes da organização terrorista Farc. Por sua captura, o governo nacional oferecia 1,7 bilhão de pesos, que serão entregues à pessoa que passou a informação que permitiu a captura", afirmou o general. O guerrilheiro militava no grupo ilegal armado havia 35 anos, período em que foi o cabeça das frentes 4, 28 e 43, e de duas companhias, de acordo com Naranjo. Durante 2003 e 2004, ele esteve à frente da coluna encarregada de vigiar os sequestrados na selva, incluindo os três norte-americanos que estão sob poder das Farc. Keith Stansell, Marc Gonsalves e Thomas Howes fazem parte de um grupo de 40 reféns que as Farc desejam trocar com o governo por 500 guerrilheiros presos. Segundo o general, Mejía tentou subornar os policiais que o prenderam, com um oferta de 53.000 dólares. A prisão aconteceu um dia antes da programada libertação na selva de quatro ex-congressistas que estão sob poder das Farc. A guerrilha prometeu entregar os reféns ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)