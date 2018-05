Polícia do Chile prende general fugitivo da era Pinochet A polícia do Chile capturou na quinta-feira um general fugitivo que participou da ditadura comandada por Augusto Pinochet. O general Raúl Iturriaga havia escapado em junho, pouco antes de começar a cumprir uma pena de cinco anos de prisão. Iturriaga foi detido na cidade de Viña del Mar, informou Felipe Harboe, vice-ministro do Interior do país. No momento da captura, o militar encontrava-se em um apartamento da badalada cidade costeira, segundo o vice-ministro. Outros detalhes não foram divulgados. Iturriaga deveria ter se entregado em junho para dar início a uma pena de prisão de cinco anos a que foi condenado devido ao sequestro de Luis San Martín, esquerdista contrário ao regime de Pinochet. Ao invés de apresentar-se, o general fugiu, deixando para trás uma mensagem de vídeo na qual se dizia inocente e vítima de "um veredicto arbitrário, tendencioso, inconstitucional e injusto". Ex-membros das Forças Armadas da época de Pinochet costumam reclamar de que, após o Chile regressar à democracia, em 1990, são perseguidos injustamente por alegação de abusos de direitos humanos cometidos durante a ditadura. San Martín foi detido em 1974 e levado para um centro de detenção comandado pela Dina, a polícia secreta chilena, que sequestrou, torturou e matou um grande número de opositores durante os primeiros tempos da ditadura. Iturriaga, que comandava um departamento da Dina na época do sequestro de San Martín, afirmou não ter nenhuma ligação com o crime. Quase 3.200 pessoas morreram em episódios de violência política ocorridos durante os anos de ditadura, em sua grande maioria vítimas das forças de Pinochet.