Polícia do México apreende mais de 11 toneladas de cocaína

Agentes federais apreenderam mais de 11 toneladas de cocaína da Colômbia no porto de Manzanillo, no litoral oeste mexicano, informou nesta quinta-feira, 1, uma fonte oficial. A carga continha "uma das maiores quantidades de cocaína já apreendidas na história do país", segundo um comunicado conjunto da Procuradoria Geral e das secretarias da Defesa, Marinha, Segurança Pública e Fazenda. A droga foi achada na quarta-feira, 31, em contêineres do Esmeralda, um navio de bandeira de Hong Kong, que vinha do porto de Buenaventura, na Colômbia. A fonte esclareceu que continuam as tarefas para determinar o peso total exato da carga. Até o momento foram contabilizados 10.516 pacotes, que "alcançam um peso superior a 11 toneladas". O comunicado acrescentou que a operação foi "resultado da inspeção sistemática em contêineres suspeitos de transportar carga ilícita". Até agora, o recorde de cocaína apreendida no México é de 11,7 toneladas, no dia 5 de outubro, em Tampico, no nordeste do México. A carga pertencia ao Cartel do Golfo. Fontes ligadas às investigações dizem que a droga em Manzanillo pode chegar a 12 toneladas. Este é o segundo forte golpe no narcotráfico dado pelo governo do presidente Felipe Calderón. Desde que assumiu o poder, em dezembro do ano passado, ele iniciou uma campanha contra o crime organizado, com forças combinadas do Exército e agentes federais. México e Estados Unidos projetam a Iniciativa Mérida, um plano para combater os chefões das drogas. O governo americano destinaria US$ 1,4 bilhão para equipamentos e capacitação de agentes mexicanos.