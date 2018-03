Polícia do México investiga anúncios de matadores de aluguel A polícia da Cidade do México está investigando anúncios sigilosos colocados na Internet por pessoas que se oferecem para agir como matadores de aluguel por valores como 6.000 dólares, disse a polícia na sexta-feira. Um anúncio postado num Web site que recebe anúncios gratuitos de pessoas que querem vender aparelhos domésticos ou alugar apartamentos traz a propaganda dos serviços de um "matador de aluguel, ex-militar, profissional e discreto". O homem promete "serviço garantido em 10 dias ou menos" e acrescenta: "Trabalhei na Espanha. Somente ofertas sérias, 6.000 dólares." Uma porta-voz da polícia disse que as autoridades estão levando os anúncios a sério, em um momento em que os cartéis do narcotráfico e gangues do crime organizado do México atuam cada vez mais abertamente, em assassinatos por retaliação, e deixam corpos e pedaços de corpos pelas ruas. Cerca de 1.700 pessoas foram mortas até agora este ano em confrontos de cartéis rivais e ataques a milhares de soldados e policiais federais enviados para lutar contra eles. As gangues costumam recorrer a matadores de aluguel que usam armas de elevado calibre em suas ações. "O problema dos matadores de aluguel é real e ocorre em todo o país. Pessoas oferecem seus serviços para matar alguém por dinheiro", disse um chefe de polícia da Cidade do México, Miguel Amelio Gómez, segundo o diário Reforma. No início deste ano, gangues do tráfico de drogas mexicano divulgaram na Guatemala anúncios de rádio nos quais procuravam ex-soldados de elite para trabalhar como contrabandistas. Um braço armado do cartel do Golfo colocou faixas em cidades perto da fronteira dos Estados Unidos anunciando trabalho para recrutas. Um dos anúncios da Internet, com o título de "Matador -- Assassino de aluguel", diz o seguinte: "Problemas com uma certa pessoa? Quer que alguém cuide disso? Escreva-me. Sou 100 por cento profissional e não cobro adiantado". Um anunciante, contatado pela Reuters, se vangloriou de ter "experiência internacional" e histórias suficientes para escrever um livro. Por causa do sistema judiciário lento e ineficaz do México, os homicídios não costumam ser investigados e os assassinos se livram da prisão. O website também traz um anúncio de uma pessoa que procura contratar um matador "confiável" para um "serviço fácil" na Cidade do México.