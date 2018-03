Polícia enfrenta estudantes que protestavam contra Evo

Um grupo de universitários bolivianos que protestava contra um projeto de lei do presidente Evo Morales na cidade de Santa Cruz foi dispersado pela polícia na quarta-feira, 24, informou a imprensa boliviana. A polícia usou gás lacrimogêneo contra os universitários, que tentaram tomar a sede do Fisco em Santa Cruz, no leste da Bolívia, durante uma manifestação. Eles protestavam contra o projeto de Evo de reduzir a renda do petróleo para a região. Os estudantes enfrentaram os agentes com pedras. O choque aconteceu em meio a protestos organizados por diversas organizações cívicas contra o projeto do governo de destinar parte dos recursos do Imposto Direto sobre Hidrocarbonetos (IDH) ao pagamento de uma renda vitalícia para os bolivianos com mais de 60 anos. Segundo a imprensa, 10 pessoas, entre elas universitários e agentes da Polícia, sofreram ferimentos leves. Cinco manifestantes foram detidos. Santa Cruz é a região mais rica do país e reduto da oposição a Morales. O protesto teve a participação do Comitê Cívico de Santa Cruz, liderado pelo empresário Blanco Marinkovic, um dos maiores inimigos políticos do Governo. Marinkovic pediu calma aos universitários, disse que a manifestação foi "pacífica" e pediu ao presidente Morales "que olhe o que o povo boliviano quer, e não somente o que dizem seus ministros". A manifestação foi marcada pelas músicas contra o governo e pelas alusões à relação de Morales com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez.