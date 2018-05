Polícia frustra sequestro em prédio de luxo na Colômbia A polícia da Colômbia prendeu 12 guerrilheiros e frustrou um sequestro em massa que os rebeldes pretendiam executar em um prédio de apartamentos de luxo na cidade de Armênia, capital do departamento de Quindío, uma região de produção de café do centro do país, informaram as autoridades na quarta-feira. O diretor da polícia federal, general Oscar Naranjo, disse que o sequestro seria executado pela temida coluna Teófico Forero das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Em julho de 2001, a mesma coluna atacou um prédio na cidade de Neiva, fazendo-se passar por um comando das Forças Armadas, e sequestrou 15 pessoas, entre elas uma congressista eleita ainda em cativeiro e que continua nas mãos dos sequestradores. Os outros reféns acabaram sendo libertados depois de as famílias pagarem resgates milionários. Naranjo disse a jornalistas que "o comando terrorista, segundo a própria confissão dos indivíduos, estava se preparando para executar o que chamam de sequestro em massa". Segundo Naranjo, sete dos integrantes da coluna rebelde foram presos em uma chácara nos arredores de Armênia, e os outros em cidades próximas. As Farc mantêm atualmente um grupo de 49 reféns, entre eles a ex-candidata à Presidência Ingrid Betancourt e pretende trocá-los pela liberdade de milhares de combatentes presos. (Por Luis Jaime Acosta)