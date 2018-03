Polícia mexicana acha corpo esquartejado em geladeira

A Polícia do estado de Quintana Roo, no Caribe mexicano, descobriu neste domingo em uma casa do centro turístico de Cancún o corpo esquartejado de um cidadão francês. Uma parte estava dentro de uma geladeira e outra, no banheiro, informou uma fonte oficial. A vítima foi identificada como Patrick Toudert, de 55 anos, original da França. Segundo comunicado da Procuradoria Geral de Justiça de Quintana Roo, ele vivia há vários anos em Cancún. Relatou que após receber um telefonema anônimo, a Polícia foi a uma casa no centro de Cancún para realizar uma investigação sobre a presença de um cadáver em estado de putrefação. Na casa, os investigadores encontraram dentro de "uma geladeira branca o braço direito e as pernas (...) de uma pessoa", disse o comunicado. O resto do corpo em estado de putrefação, acrescentou, foi encontrado no banheiro.