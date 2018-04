Polícia mexicana prende 9 por incêndio que matou 47 crianças

Sete funcionários estaduais e outros dois federais foram presos no México na última segunda-feira, 22, por serem apontados como os responsáveis por um incêndio em uma creche que deixou 47 crianças mortas no norte do País. Outros nove funcionários estão sendo julgados por homicídio negligente.

Os funcionários estaduais trabalhavam para o Departamentos de Finanças do estado de Sonora, que opera um galpão com carros, pneus e documentos. Os investigadores dizem que o fogo começou com um curto-circuito ou um superaquecimento do sistema de ar condicionado do galpão, que não tinha alarmes e extintores de incêndio. As chamas, então, teriam se espalhado para a creche vizinha.

"Eles são empregados do Departamento de Finanças que tem uma responsabilidade direta pelo galpão onde o fogo começou", comunicou o advogado-chefe Abel Murrieta. Além dos sete funcionários estaduais presos, outros seis estão sendo processados.

Mais tarde, o gabinete federal disse que duas mulheres coordenadoras da creche, empregadas do Instituto Federal de Segurança Social em Sonora, foram presas e mandatos de prisão foram expedidos para outros três oficiais do Instituto.

"Os acusados sabiam das irregularidades e deficiências na creche de Hermosillo, no estado de Sonora, e não tomaram as providências necessárias", informou o gabinete por meio de comunicado.

O promotor federal do México tem a jurisdição sobre creches sob responsabilidade do governo federal, e apesar do pedido de justiça feito pelos pais das crianças vítimas do incêndio, até a segunda-feira ainda haviam processos a ser instalados contra os administradores da creche.

A creche havia passado por inspeções de segurança apenas duas semanas antes do ocorrido, em 5 de junho, e seus diretores disseram que havia três saídas de emergências bem sinalizadas.