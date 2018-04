Polícia prende um dos traficantes mais procurados no México

O suposto narcotraficante Teodoro García Simental, conhecido como Teo, foi detido nesta terça-feira, 12, pela Polícia Federal do México, informaram fontes do governo. Acredita-se que Teo seja responsável por centenas de assassinatos em Tijuana e no norte mexicano.

Teo é considerado como o antigo membro do cartel de Tijuana, comandado pela família dos Arellano Félix. Ante as crescentes prisões na região, entretanto, se separou da organização para se restabelecer como um traficante independente.

O traficante e seus comparsas são conhecidos pelos métodos brutais de execução, incluindo torturas e o uso de ácido para dissolver o corpo dos cadáveres.

Um funcionário do governo dos EUA e um militar mexicano informaram que Téo foi capturado em La Paz, capital do estado de Baja California Sur. Ele já é o segundo traficante preso no último mês e o governo oferecia uma recompensa de US$ 2,1 milhões por informações que levassem a sua prisão.