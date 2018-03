Policial morre ao ser atacado com granadas no México

Um agente da Secretaria de Segurança Pública de Jalisco (SSPJ) morreu e dois outros ficaram feridos nesta quarta-feira, 18, quando supostos ex-militares lançaram duas granadas de fragmentação no estacionamento da dependência, na cidade mexicana de Guadalajara. Fernando Guzmán Pérez, titular da SSPJ, confirmou que há quatro detidos relacionados com o atentado, encontrados a duas ruas do local do crime. Os supostos delinqüentes foram detidos quando fugiam a bordo de um jipe, dentro do qual os policiais encontraram uma granada de fragmentação, luvas e capuzes. As granadas foram lançadas contra o estacionamento da SSPJ e feriram Alberto Urzúa Álvarez, Juan Manuel Vargas García e Abelardo Morales Blas, o primeiro dos quais faleceu quando recebia atendimento médico. O México vive uma onda de violência suscitada pelo crime organizado que este ano já causou a morte de 1.700 pessoas em todo o país.