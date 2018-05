Político mexicano é solto após 7 meses de sequestro

"Estou bem, graças a Deus", disse o ex-senador em suas primeiras declarações a jornalistas que o esperavam na segunda-feira em frente à sua casa, na capital mexicana.

"Estou forte e minha vida vai continuar a mesma," disse o político, conhecido por fumar charutos, e agora com a barba totalmente branca.

Fernández foi sequestrado em maio quando chegava, de noite, a uma fazenda sua na região central do México. Seu carro foi encontrado com alguns pertences do político dentro, e perto dali havia uma tesoura ensanguentada.

Nos meses seguintes, os sequestradores divulgaram fotos em que ele aparecia vendado e barbudo, aparentemente para pressionar a família a pagar um resgate.

O "Jefe Diego" ("chefe Diego"), como é conhecido, foi candidato derrotado a presidente em 1994, e teve papel importante na consolidação do conservador PAN antes da chegada do partido ao poder, em 2000, encerrando sete décadas de hegemonia política do Partido da Revolução Institucional (PRI).

O México registra muitos sequestros de executivos, autoridades e cidadãos comuns, muitas vezes terminando com a morte das vítimas.

