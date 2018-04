População do Haiti se comunica com mundo via Web

Mesmo com problemas na internet causados pelos terremotos – luz e telefone também estavam intermitentes –, a população do Haiti encontrou nas redes sociais da web, especialmente no Twitter, uma forma de informar parentes no exterior, ajudar outros haitianos com informações, pedir ajuda ou mesmo mostrar desespero.

Os primeiros relatos, fotos e vídeos, na terça-feira à noite, chegaram antes que as agências de notícias conseguissem informações mais precisas. Esses testemunhos e imagens foram reproduzidos em sites noticiosos pelo mundo afora. O conteúdo mostrava o drama de quem via construções caindo, corpos pelo chão e desespero.

“Estou na frente de casa vendo meu carro balançar. A casa está indo abaixo”, relatou a usuária @isabelleMorse. “Vi muitos corpos ao longo do caminho”, descreveu @troylivesay. “As pessoas estão desesperadas e gritando... Muitas delas, em grupos grandes, cantam e rezam”, relatou @RAMHaiti.

O uso intensivo da internet pelas pessoas tornou-se comum em grandes tragédias como a do Haiti. Num primeiro momento, vêm as lamentações. Aos poucos, a comoção ganha corpo: começa com a adoção de um símbolo no avatar (no Twitter ou no Facebook), até surgirem manifestações mais concretas para reunir informações das vítimas e tentar ajudá-las.

No Brasil, após o ocorrido, o Orkut foi o principal canal de informações. O coronel gaúcho Leonardo Araújo posta notícias sobre a missão brasileira desde 2004. Após o terremoto, muitos brasileiros contataram ele pelo Orkut para conseguir informações de parentes.

A enfermeira Tatiane Vilela, casada com um militar brasileiro que sobreviveu ao terremoto, diz que houve problemas para falar nos telefones disponibilizados pelo Itamaraty. Só conseguiu falar com o marido porque ele ligou, via Skype, durante a madrugada. Depois, ela postou a informação na comunidade sobre a missão brasileira.

No Facebook, duas grandes comunidades tornaram-se a grande fonte de informações sobre o Haiti. Como a rede social é muito popular na América Central, muitos aproveitaram para procurar por notícias de conhecidos. Os usuários também postam sites, contas bancárias e formas de arrecadar donativos.

Pela internet, é possível arrecadar fundos em todo o mundo. Grandes entidades como a Oxfam America, Yele Haiti Fund, Cruz Vermelha e Mercy Corps têm um sistema de doações via cartão de crédito. Basta entrar no site delas, escolher a quantia e pagar como em qualquer transação online.