Popularidade de Calderón cai no México, mas ainda é alta A popularidade do presidente do México, Felipe Calderón, tem caído nos últimos quatro meses após um forte começo desde que assumiu a presidência no ano passado, mas ainda se mantém alta, informou uma pesquisa de opinião revelada nesta segunda-feira. A aprovação a Calderón, que ganhou apertado do candidato da esquerda no ano passado, caiu de 68 para 64 por cento em abril, de acordo com o jornal de circulação nacional El Universal. Desde que assumiu o cargo em dezembro, Calderón enviou milhares de soldados para acabar com os cartéis de drogas no país e está negociando com legisladores da oposição o apoio a uma reforma tributária para reduzir a dependência econômica do México às exportações de petróleo. Apesar da queda, as altas avaliações apontam situação diferente em relação ao ano passado, quando o México estava dividido sobre a sua vitória ante o candidato da esquerda Andres Manuel López Obrador por uma pequena margem de diferença. Calderón venceu com 36 por cento dos votos na eleição de junho. Na pesquisa de agosto, os mexicanos deram notas mais baixas em relação à educação e ao combate do governo à corrupção ante o levantamento anterior, mas deram notas mais elevadas quanto à posição de Calderón de fazer frente à política de imigração dos EUA. A pesquisa consultou 996 pessoas na semana passada e a margem de erro é de 3.5 por cento para mais ou para menos.