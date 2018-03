'Por que não se cala?', diz presidente do Peru a Morales O presidente peruano, Alan García, pediu nesta terça-feira para o presidente da Bolívia, Evo Morales, se calar, após comentários de Morales que provocaram uma crise diplomática entre os dois países. Usando a famosa frase com a qual o rei da Espanha, Juan Carlos, reprimiu Hugo Chávez, presidente da Venezuela, García lançou um "por que não se cala?" para Morales. O presidente boliviano irritou Lima ao afirmar que os Estados Unidos teriam uma base militar no país. Depois do comentário, feito no fim de semana, o governo peruano convocou seu embaixador na Bolívia para consultas, e Washington desmentiu a existência de uma base militar no Peru. "Bom, tenho de dizer o mesmo que (o rei) Juan Carlos, da Espanha: 'por que não se cala?'. Meta-se com o seu país, não com o meu", disse García a jornalistas. "Morales parece já ter feito o suficiente na Bolívia para vir meter-se aqui", acrescentou García, referindo-se à crise política na Bolívia, onde vários Estados lutam por mais autonomia. O rei da Espanha pediu que Chávez se calasse porque este criticava duramente o chefe do governo espanhol, José María Aznar. A frase rodou o mundo e virou até toque de celular. A tensão entre Lima e La Paz aprofundou a crise diplomática na América Latina. O Equador e a Venezuela têm tido problemas com a Colômbia desde o fim de fevereiro, quando Bogotá fez um ataque em território equatoriano. Os embates andinos também têm um fundo ideológico. Enquanto a Colômbia e o Peru são aliados de Washington na região, a Venezuela, a Bolívia e o Equador criticam duramente o "imperialismo" norte-americana na América Latina. De acordo com a imprensa local, Morales teria afirmado que, diante da recusa da Bolívia e do Equador em acolher bases militares norte-americanas, "agora estão levando ao Peru" e pediu aos peruanos que os "expulse" de seu território. García afirmou também que Morales estaria apoiando uma greve nacional no Peru, prevista para o dia 9 de julho. "Acho repulsivo que Evo Morales venha aqui apoiar a greve do dia 9. É algo que deve ser denunciado internacionalmente", disse García. "O Peru...não pode permitir que ele tome essas liberdades, mesmo sendo presidente da Bolívia não pode vir agitar as águas dentro do Peru", acrescentou. (Reportagem de Teresa Cáspedes)