Prédio de 55 andares no México é esvaziado por alerta de bomba A polícia esvaziou o edifício empresarial Torre Mayor, maior prédio da América Latina e localizado no México, por acreditar que possa haver explosivos em um carro estacionado no local após uma ameaça de bomba. Cerca de 10 mil trabalhadores deixaram o prédio de 55 andares por volta do meio-dia. Policiais vasculham o prédio. A polícia informou que removeu um dispositivo suspeito, que consiste em tubos ligados a um telefone celular dentro de um carro no estacionamento subterrâneo. "Vamos promover uma análise para ver se de fato esses tubos que estavam dentro têm algum tipo de carga explosiva", disse o chefe de polícia da Cidade do México, Joel Ortega, a jornalistas no local. Felipe Flores, administrador do prédio, disse que a polícia passou cerca de três horas vasculhando os 77 mil metros quadrados do prédio. Construído no principal distrito empresarial da capital mexicana em 2003, o prédio abriga várias companhias, incluindo bancos, companhias aéreas e empresas de tecnologia. (Por Frank Jack Daniel)