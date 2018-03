Prefeito acusa índios brasileiros de prender 10 peruanos

Os nativos de uma tribo brasileira estão mantendo presos 10 peruanos, habitantes da província de Purus, afirmou nesta segunda-feira, 29, o prefeito da província peruana de Tahuamanu, Alfonso Cardozo. O prefeito disse à emissora Radioprogramas que os peruanos são professores e dirigentes que partiram para a localidade peruana de Iñapari numa passeata. Eles pediam às autoridades uma ligação da sua localidade com a Estrada Interoceânica, que unirá o Peru com o Brasil. Cardozo disse que seis dias depois da partida a delegação perdeu comunicação. Depois, ele conseguiu descobrir que os peruanos foram detidos no Brasil, em Rio Yaco, no município de Sena Madureira (AC), a quilômetros da fronteira com o Peru. O prefeito explicou que está em contato com a Fundação Nacional do Índio (Funai) para que os retidos sejam entregues à Polícia Federal. Mas os indígenas querem ficar com seus pertences, comentou. Cardozo acrescentou que vários membros da delegação peruana estão doentes e estavam amarrados até esta segunda-feira, quando começaram a receber um tratamento melhor.