Premiê de Barbados morre após longa batalha contra câncer

O primeiro-ministro de Barbados, David Thompson, morreu neste sábado, 23, após uma prolongada batalha contra um câncer de pâncreas aos 48 anos, informaram familiares.

"Barbados perdeu seu filho leal e servidor fiel antes que ele tivesse tempo de realizar seus sonhos", disse Mara, a esposa de Thompson em um breve comunicado. Thompson morreu em sua residência ao lado da mulher e seus três filhos.

O reverendo David Durant, quem presenciou a morte, disse que "batalhou valentemente e faleceu de maneira muito pacífica". O vice-primeiro-ministro Freundel Stuart jurou neste sábado como o sétimo primeiro-ministro desde a independência de Barbados e em substituição a Thompson.

Stuart jurou na residência do Governador Geral depois que seus colegas do Partido Trabalhista Democrático (DPL) votaram a seu favor para que se tornasse o novo líder do Governo do país caribenho. O funcionário foi quem notificou aos integrantes do gabinete da morte de Thompson.