Presidente boliviano anunciará novas medidas na quarta-feira

"Esperem a mensagem do presidente, vocês verão que outras decisões o governo assumirá. Haverá uma série de anúncios do presidente, não posso me adiantar a isso", disse na terça-feira o porta-voz Iván Canelas numa entrevista coletiva.

Canelas afirmou que a mensagem presidencial por rádio e televisão ocorrerá na noite de quarta-feira, quando se espera que os sindicatos já tenham tomado uma decisão sobre as medidas de protesto ante a alta de combustíveis, a qual criticam e exigem que seja revogada.

(Reportagem de Carlos A. Quiroga L.)