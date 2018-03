Presidente boliviano diz que não pedirá desculpas ao Peru O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse na quarta-feira que não é necessário pedir desculpas ao presidente peruano, Alan García, apesar de ter dito que seria "desejável que se fortaleçam as relações" entre os dois países depois de uma série de ataques verbais nos últimos dias. García mandou Morales se calar na terça-feira devido ao comentário feito pelo boliviano no fim de semana, que afirmou que os Estados Unidos planejam construir uma base militar no Peru, que negou a informação e recolheu seu embaixador de La Paz. Como resposta, Morales chamou García de "antidemocrático" e disse que "a soberba monárquica é um vício que não se deve copiar". "Não há desculpas aos neoliberais", declarou Morales na quarta-feira a jornalistas no palácio presidencial, pouco antes de viajar à cidade de Santa Cruz, capital econômica da Bolívia. Morales é o principal aliado do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que também condena os governos que considera "neoliberais", como o do Peru. Os últimos enfrentamentos irritaram a oposição e os empresários bolivianos, que consideram o mercado peruano um dos mais importantes para os produtos de seu país. (Reportagem de Ana María Fabbri)