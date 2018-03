Presidente boliviano mantém ministro de Hidrocarbonetos O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou na quinta-feira que vai manter o seu ministro de Hidrocarbonetos, Carlos Villegas, horas depois deste renunciar devido a uma crítica do Senado Nacional, que tem maioria opositora. A censura parlamentar forçou a renúncia do ministro, o que levaria a uma reorientação da política setorial, segundo a Constituição boliviana. Mas Morales anunciou que a nacionalização dos hidrocarbonetos seguirá adiante. "No fundo, criticam a nacionalização dos hidrocarbonetos", disse o presidente indígena ao meio-dia, durante um discurso para camponeses no distrito de Chiquisaca, segundo uma transmissão da TV estatal. "Temos dito que ministro que não é censurado pela direita deve sair do gabinete. O companheiro Villegas, como foi criticado, vai ficar para toda a vida, é nosso ministro", acrescentou. (Reportagem de Carlos Alberto Quiroga)