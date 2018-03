Presidente chilena quer lançar Ingrid para o Nobel da Paz

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, afirmou neste domingo, 6, que promoverá para o Prêmio Nobel da Paz a ex-candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, libertada na quarta-feira passada junto com mais 14 reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Em entrevista ao jornal 'La Nación', Bachelet contou estar impressionada com a força de Betancourt, e reiterou que o governo está interessado em convidá-la a ir ao Chile para ouvir seu testemunho. 'Acho que este é um grande êxito da democracia, da paz, da liberdade', disse Bachelet sobre a operação do Exército colombiano que permitiu a libertação de Betancourt, de três americanos e de onze policiais e militares colombianos. 'Também é uma grande alegria para nós voltarmos a ver e a comprovar essa força de Ingrid, que foi o que a manteve em condições muito difíceis e muito complexas', afirmou a presidente chilena, ao lembrar os mais de seis anos que Betancourt esteve retida pelas Farc. 'Ficaríamos felizes de tê-la no Chile. E vamos convidá-la', completou Bachelet.