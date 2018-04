Presidente chileno agradece a latinos e aos EUA por solidariedade

WASHINGTON - O presidente do Chile, Sebastián Piñera, agradeceu neste domingo, 17, aos latinos e ao governo de Washington pela solidariedade no resgate dos 33 mineiros que estiveram presos durante 69 dias em um mina chilena.

"Quero agradecer a todos os latinos, porque compartilharam conosco essa história, de angústia, de esperança e de alegria, desde o primeiro momento, e dizer também que agradecemos muito ao governo e ao povo americano", disse Piñera em uma entrevista transmitida hoje pela emissora "Univisión".

Os Estados Unidos "nos ajudaram com o terremoto que nos golpeou brutalmente em fevereiro, nos ajudou com esta operação de resgate. Recebemos palavras de estímulo e apoio do presidente Obama e de outros líderes", ressaltou Piñera.

Durante a entrevista realizada pouco depois do resgate dos mineiros na mina de San José, no deserto do Atacama, o governante chileno disse que nesta tragédia "os chilenos mostraram o melhor de nós mesmos". Eles demonstraram rua "fé, coragem e esperança", disse.

Os mineiros ficaram presos na mina de São José em 5 de agosto e foram finalmente trazidos à superfície entre quarta e quinta-feira passada. A missão de resgate atraiu a atenção da imprensa do mundo todo e foi realizada sem imprevistos.