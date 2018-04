Presidente colombiano é recebido por Lula em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira, 17, o chefe de Estado colombiano, Álvaro Uribe, que termina visita ao Brasil. Os presidentes se cumprimentaram no alto da rampa do Palácio do Planalto, que Uribe subiu após passar em revista 150 soldados dos Dragões da Independência. Foto: Dida Sampaio/AE Lula e Uribe ouviram os hinos dos dois sob uma salva de 21 tiros de canhão e depois cumprimentaram um grupo de crianças de uma escola pública que fazia uma visita ao palácio presidencial. Os líderes terão uma reunião particular, à qual depois se juntarão alguns ministros, e, depois desse encontro, farão uma declaração conjunta. Uribe anunciou na segunda-feira, em São Paulo, durante uma reunião com empresários, que um dos principais objetivos de sua visita é incentivar os brasileiros a investir na Colômbia e a potencializar o processo de integração na América do Sul. Com esta visita, Uribe também pretende agradecer pessoalmente o apoio logístico do governo Lula para a recente libertação de reféns que estavam sob poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Após a reunião de trabalho, Lula oferecerá um almoço em homenagem ao presidente colombiano no Ministério das Relações Exteriores. Antes de retornar à Colômbia, Uribe também visitará as sedes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.