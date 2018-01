Presidente colombiano lamenta terremoto no México e oferece ajuda

BOGOTÁ - O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se solidarizou com o povo mexicano após o terremoto de 8.4 graus na escala. “Uma solidária saudação ao povo mexicano após o terremoto que sofreram na noite de ontem (quinta-feira). Presidente (Enrique) Peña Nieto, conte com a gente”, tuitou Santos, que viaja para Villavicencio nesta sexta para acompanhar o encontro do papa Francisco com vítimas do conflito com a ex-guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Un solidario saludo al pueblo mexicano tras el terremoto que sufrieron anoche. Presidente Peña Nieto @EPN, cuente con nosotros — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 8 de setembro de 2017

O terremoto na costa sul do México na noite de quinta-feira 7 deixou ao menos 26 mortos, segundo informações oficiais locais, e provocou pequenas ondas de tsunami, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto foi mais forte do que o tremor devastador de 1985 que assolou partes da Cidade do México e matou milhares, mas dessa vez os danos provocados na cidade foram limitados.

Diversos prédios foram danificados em partes do sul do México. Segundo o governador do estado mexicano de Oaxaca, Alejandro Murat, a maioria dos mortos ocorreu em Juchitan cidade onde partes da prefeitura, um hotel, um bar e outros prédios foram totalmente destruídos.

Equipes de resgate trabalharam durante a noite nas áreas mais afetadas para procurar pessoas soterradas em prédios que desmoronaram. O epicentro do terremoto foi no Pacífico, 87 km ao sudoeste da cidade de Pijijiapan, no Estado de Chiapas, com profundidade de cerca de 69 km. / COM REUTERS