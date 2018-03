Presidente colombiano reitera disposição de troca com as Farc

O presidente colombiano Álvaro Uribe, reiterou neste sábado a disposição de chegar a um acordo humanitário com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), após conhecer as provas de vida do deputado Sigifredo López, em poder dessa guerrilha desde 2002. "O Governo deu todas as mostras de querer o acordo humanitário", disse Uribe, afirmando que é a Igreja Católica e os dois delegados europeus, os autorizados para antecipar contatos com as Farc para a troca. Ele lembrou que, a França disse esta semana que tinha novos contatos com as Farc e que "foram autorizados pelo Governo".